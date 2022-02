Der erste rückläufige Merkur von 2022 ist überstanden – was das bedeutet

Am 29. Dezember stand der Merkur in Konjunktion zum Pluto. „Dieser Aspekt hat etwas besessene Vibes. Vielleicht waren wir jetzt darauf aus, Informationen ans Licht zu bringen“, meint Leslie Hale, Astrologin bei Keen.com . „Wenn es dir im Dezember so ging, wird dich das vermutlich auch jetzt wieder ereilen – am 11. Februar beeinflusst uns dieser Aspekt nämlich zum letzten Mal. Themen und Situationen, die dich damals beschäftigten, können jetzt wiederkehren. Damit schließen wir dann aber ab.“ Also überlege dir jetzt, wo du gegen Ende von 2021 standest und frag dich, was du schon länger vor dir herschiebst . Was kannst du tun, um ungelöste Probleme zu beseitigen? Manchmal musst du zurückblicken, um voranzukommen.