Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Menge an Forscher:innen, die dieser Ansicht widersprechen. Dr. Timothy Pychyl ist einer davon; er ist der Autor des Selbsthilfebuchs Solving the Procrastination Puzzle: A Concise Guide to Strategies for Change und widmet der Prokrastination in Psychology Today eine eigene Kolumne namens Don’t Delay (z. Dt.: „Verschieb’s nicht“). Er ist davon überzeugt, dass die Prokrastination noch viel tiefer in uns verwurzelt ist, als wir vielleicht glauben – und sogar durch unsere Biologie, unser Zeitempfinden und unsere Fähigkeit beeinflusst wird, unsere Gefühle zu managen.