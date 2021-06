Il y a des jours où la procrastination nous touche tou·s·tes. Vous vous réveillez, en pensant à un projet au travail ou à l'administration de votre quotidien que vous ne pouvez plus remettre à plus tard, et vous sentez une boule d'angoisse dans votre poitrine. Vous savez que vous devez vous en occuper aujourd'hui, mais vous commencez à tourner en rond et vous vous retrouvez à nettoyer la poubelle en profondeur au lieu de répondre aux e-mails ou à regarder des bêtisiers de sitcoms au lieu d'enfiler vos chaussures de course. Le fait de remettre les tâches à plus tard est une perte de temps et un acte stupide, mais cela semble parfois inévitable.