Une chamane peut-elle m’aider à moins procrastiner ?

Au fur et à mesure de la séance, je me sens plus heureuse, plus enthousiaste. La gêne que j'ai ressentie au début de la séance se dissipe : "C'est tellement moi !" Elle vient de me dire que je suis quelqu'un qui a besoin de se prélasser pendant plusieurs heures avant de passer cinq heures à travailler d'arrache-pied, que je dois m'écouter et que je saurai quand le travail pourra être fait. À un moment donné, il se passe quelque chose d'étrange sur l'écran de Makhosi : une superposition lente et blanche apparaît alors qu'elle devient vaguement floue. Je me sens étourdie. J'essaie de retrouver un peu de bon sens et je me demande si c'est vraiment de la magie. Bien sûr, c'était probablement la fumée de l'encens et la faim parce que c'était l'heure du dîner, mais, au point culminant du moment, j'ai pensé que je vivais quelque chose hors du domaine de la normalité.