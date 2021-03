Votre horoscope du mois de mars est là

Bienvenue en mars ! Alors que nous embarquons dans un mois de cheminement personnel, il est important de fixer de nouvelles intentions afin de s'aligner sur nos visions pour la saison à venir. Mars, la planète de l'action, entre en Gémeaux intelligents le 3 mars, donnant aux mots force et domination. La nouvelle lune en Poissons visionnaires aura lieu le 13 mars, le jour même où Mercure quitte sa période post-rétrograde. Nous serons poussés à entreprendre de nouveaux projets et de nouvelles relations, après avoir mis le passé au clair. Mercure entre en Poissons le 15 mars, ce qui mêlera l'intuition et la raison à nos communications. Le 20 mars marquera l'équinoxe de printemps et le début de la saison du Bélier. Il est temps de faire naître l'étincelle qui nous aidera à réaliser nos rêves. La sensuelle Vénus entre en Bélier le 21 mars, ajoutant la passion à la romance. La très attendue conjonction de Vénus au Soleil en Bélier a lieu le 26 mars. Elle se produit tous les 10 à 12 mois dans un signe différent ; c'est le moment idéal pour manifester l'amour et l'argent. Le mois de mars se termine par une pleine lune en Balance le 28, ce qui nous poussera à nous consacrer à l'équilibre de nos vies et de nos partenariats.