Dein Horoskop im März – So stehen die Sterne in diesem Monat

Merkur geht am 15. März in das Sternzeichen Fische über, wodurch sich bei der Kommunikation Intuition und Vernunft miteinander vermischen. Der 20. März bringt die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche mit sich und läutet den Beginn der Widder-Zeit ein. Jetzt ist der Moment gekommen, um den Funken zu entzünden, der unsere Träume beflügeln wird. Venus betritt am 21. März das Zeichen des selbstbewussten Widders und bringt Leidenschaft in unser Liebesleben. Am 26. März kommt es zu einer bereits mit Spannung erwarteten Konjunktion des sinnlichen Liebesplaneten mit der Sonne. Diese findet alle zehn bis zwölf Monate in einem anderen Zeichen statt. Dieser Zeitpunkt eignet sich ideal dafür, um Liebe und Geld zu manifestieren. Der März neigt sich am 28. des Monats mit einem Vollmond im Sternzeichen der Waage langsam dem Ende zu. Das bewegt uns dazu, uns auf Ausgewogenheit im Leben im Allgemeinen und in Bezug auf unsere Partnerschaften im Besonderen zu konzentrieren.