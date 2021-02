Der rückläufige Merkur ist vorbei – doch aufatmen können wir noch nicht

Nachdem der Merkur von einer rückläufigen in eine progerade Bewegung wechselt, tritt er in diese dreiwöchige Schattenphase. „Die Retroshade-Zeit sind die intensivsten Wochen von Mercury Retrograde, dem rückläufigen Merkur “, erklärt die Astrologin Lisa Stardust . „Der Merkur zieht dabei phasenweise am Jupiter vorbei und ermutigt uns, unseren Alltag stärker zu hinterfragen.“ Laut Stardust sorgen diese Energien dafür, dass wir „Situationen und Beziehungen neu bewerten, die in letzter Zeit ihre wahre Natur enthüllt haben“. Und auch vieles, was im Verborgenen wartete, dringt in den kommenden Wochen an die Oberfläche – genauer gesagt bis zum 13. März, wenn der Merkur endlich seine Schattenphase beendet.