Die Wassermann-Saison hat begonnen & bringt dich deinen Liebsten näher

Leslie Hale, Astrologin bei Keen.com , erklärt: Es ist jetzt an der Zeit, uns von der Ernsthaftigkeit des Steinbocks zu lösen, uns zu entspannen und aufgeschlossener an Neues heranzugehen. „Der Steinbock ist ein Sternzeichen, das mit Arbeit und Resultaten verbunden wird. Dem Wassermann geht es mehr darum, unseren Horizont zu erweitern, mit anderen in Kontakt zu treten und uns nach neuen Ideen und Herangehensweisen umzusehen“, sagt sie. Während der Wassermann-Saison sehnen wir uns nach Verbindungen zu anderen; daher solltest du deiner Familie und deinen Freund:innen in den kommenden Wochen besonders viel Aufmerksamkeit schenken.