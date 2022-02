Dein Horoskop im Februar – So stehen die Sterne in diesem Monat

Am 3. Februar beendet Merkur seine rückläufige Reise, die am 14. Januar begann, wodurch Kommunikation, Reisen und Informationen im Fluss sein können. Dadurch, dass Merkurs Retroshade- Periode bis zum 23. Februar anhält, kann das die Dinge immer noch durcheinanderbringen. Merkur tritt am 14. Februar wieder in das Bild des Wassermanns ein und bringt uns zurück an den Anfang des Jahres 2022, als dieser Planet zum ersten Mal in das Luftzeichen eintrat.