Votre horoscope du mois de février est là !

La seconde moitié du mois nous demande de nous plonger dans nos émotions : l'expansif Jupiter en Poissons et le vivifiant Uranus en Taureau s'harmonisent le 17 février, apportant de nouvelles perspectives étonnantes et excitantes. Puis, le 18, le Soleil entre en Poissons, renforçant notre intuition et nos émotions pour les 30 prochains jours. Le mois de février se termine en beauté avec le retour très attendu de Pluton, qui a le potentiel de transformer complètement les choses.