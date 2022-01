Rétrogradations de Mercure 2022 : toutes les dates

La rotation à rebours de la planète de la communication nous plonge souvent dans le désarroi : on galère avec la technologie, nos liens aux autres et nos communications se détraquent, et même nos plans de voyage partent en vrille. Mais d'un point de vue plus positif, ces transits nous donnent également l'occasion de réfléchir et, si nous en profitons, de planifier des changements qui pourraient rendre notre vie plus heureuse.