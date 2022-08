Der Vollmond im Wassermann stimmt dich nachsichtig

In Hinblick auf dein persönliches Leben ist es jetzt entscheidend, dich selbst in Vergebung zu üben und auch mal ein Auge zuzudrücken. Gib dir selbst die Chance, an das Gute in anderen zu glauben. Das ist der erste, wichtige Schritt, der uns von all dem Schmerz und Trauma der vergangenen Monate und Jahre in eine friedlichere Zukunft führt. Mitgefühl, Gerechtigkeit und Ethik sind allesamt Themen, die uns während dieses Supermondes besonders beschäftigen.