Kaffeetrinker leben länger – und so wirkt sich jede Tasse auf deine Lebensdauer aus

Im Rahmen einer umfassenden europäischen Langzeitstudie, die von der EPIC ( European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition ) durchgeführt wurde, beobachtete man 16 Jahre lang den Kaffeekonsum von über einer halben Million Menschen. Herausgefunden haben die Wissenschaftler in allen Ländern das Gleiche: Das Sterberisiko von Kaffeetrinkern hat sich über den Zeitraum von 16 Jahren verringert – dabei ist es offenbar sogar egal, ob der konsumierte Kaffee Koffein enthalte oder nicht.