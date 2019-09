An manchen Tagen brauchst du einfach ein wenig Hilfe – nicht (nur) im Job oder Privatleben, sondern in Sachen Deckkraft. Selbst die furchlosesten Special Agents in Polizeiserien haben eine*n Partner*in, der oder die sie in besonders brenzlichen Situationen deckt und so den Rücken freihält. Genauso kann auch unsere Haut manchmal macht- und glanzlos daherkommen. Ich will jetzt nicht schon wieder mit der alten Winterhaut -Leier daherkommen, aber es stimmt schon, was ausnahmslos alle Magazine und Outlets zu dieser Jahreszeit schreiben: Mit der aktuell heiß diskutierten Zeitumstellung dreht sich scheinbar gleichzeitig das Traum-Teint-Barometer eine Stufe weiter zurück. Anders als die innere Uhr pendeln sich trockene Stellen, Verfärbungen, Pickel und andere Unreinheiten in der Regel nicht nach ein paar Tagen von alleine wieder ein – egal wie viel du schläfst.