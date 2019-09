Die 5 schönsten DIY-Einrichtungsideen für WG-Küchen

Die Küche ist in den meisten WGs das wichtigste Zimmer, denn hier wird sich getroffen, es wird geschnattert und gekocht und bis tief in die Nacht zusammengehockt, wenn es sich nicht grade um eine dieser Zweck-WGs handelt, aber die sind ja eh ulkig, denn zusammen Leben heißt schließlich auch einen Teil des Alltags miteinander zu teilen. In jede WG-Küche gehört demnach ein Tisch, an dem alle Mitbewohner*innen Platz finden, wild zusammengewürfelte Stühle und ein Putzplan, gerne selbstgebastelt.