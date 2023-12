Man kann sich nirgendwo mehr gratis treffen & es macht uns einsam

Insbesondere in Städten gelten Dritte Orte immer weniger als Priorität, erklärt Dr. Matthews. „Wenn du dir mal dicht besiedelte Städte ansiehst, bedeutet diese Bevölkerungsdichte oft, dass andere Dinge verdrängt werden – darunter auch öffentliche Räume.“ Dafür macht er die Vorstellung verantwortlich, dass es eine gute Sache sei, immer mehr Leute in die Städte zu locken. „Dann müssen eben auch mehr Menschen untergebracht werden, und somit mehr Häuser gebaut werden. Dafür brauchen wir so viel Baufläche, wie wir nur bekommen können – und dazu werden häufig öffentliche Räume geopfert.“ Die Räume, die nicht in Wohnbauten umgewandelt werden, werden oft finanziell ausgeschlachtet und beispielsweise zu Büros oder Geschäften umgebaut, in denen man nur selten einfach so rumhängen darf (es sei denn, du gibst dort Geld aus).