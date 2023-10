Die Person mit Behinderung in einer nichtbehinderten Freundschaft zu sein – oder auch nur in einem nichtbehinderten Freundeskreis –, bedeutet oft, dass es an mir liegt, meine Freund:innen über meine Behinderungen aufzuklären oder ihnen zu erklären, wieso mir manches jetzt oder in Zukunft schwer fallen könnte. Als ich damit anfing, ab und zu einen Gehstock zu benutzen, glaubte ich, langfristig auch gelegentlich einen Rollstuhl oder ein Gehgestell zu brauchen. Das war dann doch nicht nötig – aber ich erinnere mich immer noch an die Angst, die ich empfand, als ich meinen Freund:innen erstmals von meiner Mobilitätshilfe erzählte. Was, wenn sie mich dafür verurteilen, dass ich einen Gehstock brauche? Was, wenn sie nirgendwo mehr mit mir hin wollen, wenn ich einen Rollstuhl oder einen Walker brauche? Werden sie aufhören, mich zu Treffen einzuladen, weil viele Orte nicht behindertenfreundlich sind, oder weil ein Rollstuhl nicht in ihr Auto passt?