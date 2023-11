Warum Freundschaften bei der Arbeit so wichtig sind

In meinem letzten Job hatte ich einen Gruppenchat namens „The Minority Report“ („minority“ heißt „Minderheit“), bestehend aus mir und den drei anderen People of color in meinem Team. In diesem Chat beschwerten wir uns über Mikroaggressionen , die uns in Meetings auffielen, teilten unsere Sorgen über die Arbeitskultur der Firma und schickten uns einfach lustige Memes. Diese Nachrichten waren an Tagen, an denen ich mich als einzige schwarze Frau sehr einsam und beruflich eingeschränkt fühlte, meine Rettung – oder dann, wenn es mir gerade schwer fiel, für mich selbst einzutreten.