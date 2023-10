Wegen meinem Burnout wechselte ich dreimal die Branche

Als ich die Ausschreibung zu dieser Stelle an derselben Universität las, wusste ich, dass ich mich bewerben musste. Auch in diesem Job verlasse ich mich auf meine Fähigkeit, mich an neue Rollen zu gewöhnen, in denen ich anfangs vielleicht nicht genau weiß, was ich tue. Ich finde, das ist ein ganz eigenes Talent, das ich auch an meine Tochter weiterreichen will, bevor sie selbst in ihren Beruf einsteigt.