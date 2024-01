Das Problem mit „unkomplizierten“ Freundschaften

Bayard Jackson zufolge sorgt die Normalisierung von minimalen Kontakt zu unseren Freund:innen nämlich für ein verstärktes Gefühl der Einsamkeit . „Ich halte es nicht für einen Zufall, dass wir gerade eine Epidemie der Einsamkeit erleben und gleichzeitig online damit angegeben wird, wie wenig Mühe man in die eigenen Beziehungen investiert“, meint sie. Weil uns Freundschaften nachweislich gesünder machen und uns länger leben lassen, sollten sie eigentlich eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Neue Daten lassen jedoch vermuten, dass wir inzwischen weniger enge Freundschaften führen als früher. In den USA stieg der Anteil an Menschen, die von sich sagen, keine engen Freundschaften zu haben, zwischen 1990 und 2021 zum Beispiel von 3 auf 12 Prozent