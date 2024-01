Was du tun kannst, wenn du dich in eine:n Freund:in verliebst

Dank des alten Spielplatzklischees „Jungs ziehen den Mädchen nur an den Haaren, weil sie sie gern haben“ bewegt dich dein Unterbewusstsein vielleicht dazu, dich gegenüber der Person, für die du Gefühle hast, unfair zu verhalten. Dabei solltest du Freund:innen (oder generell andere Leute) natürlich nie so behandeln. „Es ist besser, deine Gefühle selbst in den Griff zu bekommen, anstatt sie an Unschuldigen auszulassen“, meint Dr. Patrick dazu. „Sprich mit Freund:innen, Verwandten oder Therapeut:innen über deine Gefühle, anstatt irgendwas zu tun, was du im Nachhinein vielleicht bereust.“