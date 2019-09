Als sie Kinder beim Spielen auf der Straße sah, wurde sie eifersüchtig und dachte sich: „Das will ich auch mal wieder. Aber ohne mich zu blamieren.“ Und so machte sie sich mit ihrer Idee selbständig, Feriencamps für Erwachsene zu organisieren. Dieses Jahr auf Usedom und in Holstein, weitere sollen im Frühjahr folgen. Super, denn mal ehrlich: Was gibt es zwischen Festivals und Yoga-Retreats an lässigen Reisen für erlebnishungrige Großstädter? Es war gar nicht so einfach für Maike, eine typische Herberge zu finden mit nicht ganz so strengen Regeln (denn es sollte moderates Trinken und Rauchen erlaubt sein) und keinen Kindern. Denn das Camp ist ausdrücklich ab 21 Jahre. Die Teenager-Zeit muss schon etwas zurück liegen – aber die Erwachsenen sollen selber wieder spielen und nicht die Kleinen bespaßen oder Vorbilder sein und dann nicht aus sich rausgehen.



Ich bin spontan dabei – auch wenn ich eigentlich keine Gruppenreisen mehr mache und mir im Urlaub ungern einen Tagesablauf vorgeben lasse. Doch ich habe Lust, Ukulele zu lernen. Ich liebe Lagerfeuer, Sommer an Deutschlands Küsten und Junggebliebene zu treffen.