In vielen Ländern wird Menstruation aber noch immer nicht offen angesprochen – was man gerade erst wieder bei den Oscars bemerkte, als Stigma Monatsblutung den Award für die beste Kurzdoku gewann. Wenn Mädchen also das erste Mal ihre Tage bekommen, wissen sie oft nicht, was sie tun sollen – viele wissen nicht einmal, was da mit ihnen passiert.