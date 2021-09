Le syndrome des ovaires polykystiques rend plus vulnérable au Covid-19

Dans une certaine mesure, cela est dû à un simple sexisme, dit-elle. "Les femmes représentent plus de 50 % de la population mondiale et leurs problèmes sont pris moins au sérieux en général". Le fait que les femmes atteintes du SOPK soient considérées comme appartenant à un groupe d'âge et de sexe présentant un risque moindre de Covid-19 de forme sévère joue également un rôle, ajoute Papadopoulos, même si "la plupart des femmes atteintes du SOPK sont diagnostiquées entre 20 et 30 ans, cela peut arriver à tout âge après la puberté et avant la ménopause".