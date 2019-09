Eine weitere Erklärung für das Fehlen der Mutter ist eine sehr persönliche, wenn man so will. Der US-amerikanische Filmproduzent Walter Elias „Walt“ Disney gilt als Erfinder vieler Zeichentrick-Charaktere, die wir so lieben gelernt haben. In den 1940er Jahren, als er immer erfolgreicher wurde, hatte er für seine Eltern ein Haus gekauft, das allerdings noch renovierungsbedürftig war. Er beuaftragte einige Studio-Arbeiter, die unter anderem einen defekten Kamin reparieren sollten. Nachdem die Eltern eingezogen waren, stellte sich (leider zu spät) heraus, dass der Kamin noch immer ein Leck gehabt haben musste, denn es strömte ungehindert Gas aus dem Ofen. Während sein Vater gerettet werden konnte, erlag seine Mutter den Folgen einer schweren Gasvergiftung. „Der Haushälter kam am nächsten Tag und zog seine Mutter und seinen Vater aus dem Haus auf die Rasenfläche. Seinem Vater ging es nicht gut und er kam ins Krankenhaus. Doch seine Mutter starb,” so Hahn weiter.