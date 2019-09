Fast alle Disney-Bösewichte sterben den gleichen Tod – und dafür gibt es einen guten Grund

Vor Höhen sollten sich Disney-Bösewichte in Acht nehmen. Stirbt in einem Disney-Film ein Bösewicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass er von einer Klippe, einem Turm oder einem Felsvorsprung stürzt. Vielleicht tötet sie die Höhe, etwas Schweres, das auf sie fällt oder die Landung in einer tödlichen Umgebung wie Lava. So als ob das Film-Karma sein Übriges tut.