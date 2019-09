5 Fragen zum Ramadan, die du dir getrost sparen kannst

Nein, nicht mal Wasser. Denn wäre Wasser erlaubt, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dass viele muslimische Spezialisten ihr Wasser plötzlich mit Proteinen oder Früchten oder sonst 'was tunen würden. Oder sich nur mehr von Eis ernähren. Was ich wahrscheinlich auch machen würde. Vor dem Sonnenaufgang versuche ich mich natürlich möglichst so zu ernähren, dass ich tagsüber nicht wie ein Zombie durch die Gegend spaziere. Obst- und Gemüsesorten mit einem hohen Wasseranteil kommen da sehr gelegen. Und so früh am Morgen habe ich sowieso eher wenig Bock auf Kauen, deswegen werfe ich alles in den Mixer und schlürfe verschlafen an meinem so gesunden Smoothie, dass selbst hippe Smoothie-Baristas vor Neid grün anlaufen würden.