Was es bedeutet, eine junge muslimische Frau in der Trump-Ära zu sein

Für junge praktizierende Muslimas oder orthodoxe Jüdinnen wird dieser derzeitige Trend „Modest Movement“ genannt. Dabei gibt es auch „Modest Fashion“, also Mode, die gezielt etwas dezenter und bedeckender ist, jedoch mit heutigen Trends mithält. Für diese Frauen ist „modest“ so viel mehr als nur schlichtes Kleiden; es ist ein Lebensstil. Es geht darum, in den Spiegel zu schauen und mit dem, was man dort sieht, zufrieden zu sein; die Praktizierung einer anständigen Etikette, Güte gegenüber denen um einen herum und Respekt vor den religiösen Überzeugungen und dem Glauben, an dem man festhält.