Mit acht oder neun habe sie sich laut Angabe ihrer Mutter zum ersten Mal selbst am Ramadan versucht, so Anja Saleh, genau erinnern kann sie sich nicht mehr. Damals fiel der Fastenmonat auf den Winter, was es einfacher machte, da die Anzahl der Sonnenstunden und somit die Zeitspanne, in der man ohne Wasser und Essen zurechtkommen muss, leichter zu überbrücken war.