Ich bezeichne mich selbst als bisexuell. Bis in meine frühen 20er hatte ich nur was mit Männern, obwohl ich auch mit ein paar anderen Frauen geknutscht hatte. Kurz vor meinem 22. Geburtstag bin ich endlich das erste Mal mit einer anderen Frau ausgegangen und habe mit ihr geschlafen (und fand es gut!). In der queeren Community ist Sex nicht vordefiniert. Das bedeutet, dass die Entdeckung der Bisexualität eine Vielzahl von Aktivitäten umfasst, je nachdem, wie man sich fühlt.