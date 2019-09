Ich: Ich möchte nicht so eine penible Icherzähler Sache darüber schreiben

Das fühlt sich so... „in your face“ an

Aber ich mag die Vorstellung, anderen einen Einblick in den tatsächlichen Prozess dahinter zu geben, wie ich meine Meinung zu Sexsachen entsteht

Was nun einmal häufig passiert, wenn ich mit dir rede