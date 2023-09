Wenn strategische Stimmungsschwankungen deine Beziehung zerstören

„Normalerweise steckt hinter einer Manipulation meist der Wunsch, das zu bekommen, was man will oder braucht – nur hat man keine ‚gesunde‘ Möglichkeit, es zu bekommen“, erklärt die Empathie-Coach Vin Kiva ( @vinkiva ) in einem TikTok. „Ich glaube, strategische Emotionen fallen auch in diese Kategorie. Sie sind nicht unbedingt so bösartig, wie viele denken.“