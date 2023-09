Wie 5 Frauen ihre Partner:innen im echten Leben trafen

Rachel und ihr Partner sind seit über drei Jahren zusammen und haben sich an einem der wichtigsten Orte für die Liebe kennengelernt – am Arbeitsplatz. Sie erzählt uns, dass sie ihn noch nie an ihrem Arbeitsplatz gesehen hatte, also ging sie zu ihm und stellte sich während der Happy Hour am Arbeitsplatz vor. „Ich fand heraus, dass wir eine Menge gemeinsam hatten, wie Musik, Tennis spielen und Reisen. Sobald ich wusste, wo er im Büro saß, ging ich zu seinem Schreibtisch und wir testeten jede Woche gemeinsam verschiedene Trader Joe’s Snacks. Ich war nicht schüchtern, ihn vor meine:n Freund:innen und sogar Kolleg:innen als meinen Arbeitsschwarm zu bezeichnen“, sagt sie. „Schließlich lud er mich zu einem Date ein, das zufällig am 15. März 2020 stattfand. Wir saßen im Park und tranken Wein und nach ein paar Monaten FaceTiming machten wir es offiziell. Wir haben dann beide gekündigt und uns ein paar Monate später vor unseren Kollegen als Paar geoutet.“