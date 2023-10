Ich schämte mich für meine Körperfunktionen – bis ich eine Frau datete

Ich will damit natürlich nicht sagen, dass du in einer Beziehung immer nur rumfurzen, -rülpsen oder übers große Geschäft reden solltest. (Es sei denn, das ist genau dein Ding.) Was ich sagen will: Vor meiner Beziehung mit einer Frau war ich in meinen Beziehungen immer nur eine Art Phantom gewesen, während ich mir durchgehend darüber den Kopf zerbrochen hatte, wie ich meine völlig normalen Körperfunktionen am besten geheim hielt.