Die nächsten zehn Tage verbringst du dann nervös und fahrig auf der Suche nach perfekten Fotomotiven. Du kannst kein Eis mehr essen, ohne es vorher vor einer verschwommen-verträumten Strandszene zu fotografieren. Du liest die erste Seite deiner Urlaubslektüre immer und immer wieder, ohne wirklich aufzunehmen, worum es eigentlich geht, bis du irgendwann aufgibst und das hübsche Cover des Buches stattdessen lieber zum Zentrum eines Flatlays machst. Früher hast du in kleinen Städtchen nach Schildern mit der Aufschrift „Cocktail Happy Hour“ Ausschau gehalten, heute sind es hübsche Wandfliesen, die aussehen wie die von der Travel-Bloggerin, der du folgst und die gerade erst in einer Live-Story auf Instagram durch portugiesische Gassen lief. Von den harten, hölzernen Henkeln der fotogenen Korbtasche, die du die ganze Zeit mit dir rumträgst, hast du zwar schon Ausschlag in der Armbeuge, aber was soll’s. Einen lauen Sommerabend verbringst du am liebsten allein in deinem Hotelzimmer unterm Deckenventilator, um mal ganz in Ruhe ein, zwei Stündchen bei Instagram abzuhängen.