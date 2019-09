Zwar brauchen wir manchmal einen freien Tag, um uns neu auszurichten und all die Haushaltspflichten zu erledigen, die sonst liegen bleiben, aber darum geht es bei einer Staycation nicht. Es geht darum, eine Pause vom Alltag zu machen und Abstand von allem zu nehmen. Und wenn du denkst, deine Stadt sei zu langweilig für eine Staycation, dann mach dir Folgendes bewusst: Die Kirschen in Nachbars Garten schmecken immer süßer. Will heißen: Bestimmt gibt es Menschen, die sich für ihren Urlaub bewusst deine Heimat ausgesucht haben – sei es, weil man dort etwas erleben oder einfach nur relaxen kann. Dr. Amsellem rät: „Stell dir vor, es kommt dich jemand besuchen, der oder die sich in der Gegend nicht auskennt. Was würdest du ihr*ihm zeigen? Was würdet ihr unternehmen?“