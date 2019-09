Vor mehr als einem Jahr habe ich meinen Job geschmissen, um die Welt zu bereisen. 25 Länder und unzählige Busreisen später, kann ich nun von mir behaupten einen Fußballprofi in Pristina gedatet und ohne es zu wissen in Shanghai den Magen einer Ente gegessen zu haben, mit einem Elektroscooter durch die eng stehenden Pagodas Bagans gecruist und in der Halmaherasee mit Haien getaucht zu sein, in Budapest ausgiebigst gebadet und mich in einem Freizeitpark am Fuße einer Salzmine in Transsilvanien vergnügt zu haben. Und all diese wundervollen Erfahrungen nahmen ihren Anfang mit einer einzigen Sache: 100% Sparsamkeit.