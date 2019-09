Reisen kann teuer sein, vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Selbst beim Besuch eines spottbilligen Reiseziels werden der Flugpreis sowie unvorhergesehene Ausgaben euer Bankkonto belasten. Es hat viele Vorteile, sich beim Fortbewegen, Essen oder Einkaufen an den Einheimischen zu orientieren: Man spart so nicht nur Geld, sondern erhält auch einen Einblick in die jeweilige Kultur, welcher dem typischen Touristen vorenthalten bleibt.



Natürlich werdet ihr an einem touristischen Ort (oder einfach wegen eurer Eigenschaft als Ausländer) auch mal abgezockt werden. Wer die folgenden Tipps befolgt, wird aber sicherlich etwas Geld sparen und zudem Erinnerungen an seine Reise behalten, welche länger erhalten bleiben dürften als manch ein Souvenir. Viel Erfolg damit!