Auf Instagram gibt es zahlreiche Alleinreisende, die uns mit ihren wunderschönen Bildern richtig Lust auf Urlaub machen. Demzufolge gibt es mittlerweile auch unzählige Facebook-Gruppen, in denen die Frauen ihre Erfahrungen und Tipps rundum das Thema mit der Community teilen. The Solo Female Traveler Network zählt beispielsweise über 250.000 Mitglieder weltweit und hat allein in den letzten 30 Tagen knapp 10.000 neue User aufgenommen. Viele dieser Gruppen ermutigen dich dazu, den Schritt zu machen und unterstützen dich dabei, deine perfekte Reise zu planen. Du lernst, wie du die bestmöglichen Erfahrungen machen kannst, ohne in dabei in irgendwelche Tourifallen zu tappen.