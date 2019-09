5 Gründe, wieso gerade Menschen alleine reisen sollten, die sich nicht trauen

Für mich war alleine zu reisen immer das ultimative eines selbstbestimmten, angstfreien Lebens. Leute, die alleine reisen, sind offen und cool, sie haben keine Angst und sind eh ganz abgebrühte Zeitgenossen – zumindest dachte ich das. Was ich nicht gesehen habe, war die Tatsache, dass man auch alleine reisen kann, wenn man noch mit sich und der Welt hadert, wenn man eben keine total selbstbewusste und angstfreie Person ist, wenn es noch viel zu tun gibt. Ich probiere es gerade in diesem Moment aus und stoße jeden Tag an meine Grenzen, die zugegeben wirklich nicht gerade weit gesteckt sind. Mit einer fremden Person zu reden gestaltet sich für mich im Alltag schon als schwierig, sich also jeden Tag alleine in einer fremden Stadt mit wildfremden Menschen auseinanderzusetzen war für mich anfangs die Hölle. Zum Glück kenne ich mich aber schon ein bisschen, was in meine Urlaubsplanung mit eingeflossen ist. Ich bin zum Beispiel nicht super weit weg gefahren, damit ich im Zweifel schnell nach Hause kann – ein Sicherheitsnetz, das mir als Person mit Angststörung unglaublich geholfen hat. Außerdem bin ich recht lange hier, weil ich wusste, dass ich mindestens fünf Tage brauchen würde, um mich in der neuen Umgebung halbwegs zurechtzufinden. Ich wollte in der ersten Woche nämlich nichts wie weg hier, jetzt liebe ich es. Wenn man also eher zur übermäßigen Vorsicht neigt, sollte man sich nicht überfordern. Ein Roadtrip mit super vollem Programm von Tag eins an kann da schon mal Panik auslösen.