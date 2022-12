Meine Freundin betrügt ihren Partner. Sollte ich es ihm sagen?

Koltonski sieht das im Vergleich zu Cocking und Kennett aber etwas weniger eindeutig. Er findet, dass dich eine Freundschaft immer dazu verpflichtet, deinen Freund:innen die Selbstbestimmung zu ermöglichen, eigene Entscheidungen zu treffen (und eben auch Fehler zu machen). Diese Regel gilt aber nur, wenn er oder sie mehr zu verlieren hat als du, solltest du das Geheimnis weitererzählen. Oder um es anders zu sagen: Wenn die moralische Entscheidung (in diesem Fall zum Fremdgehen) nur deine:n Freund:in betrifft, dein eigenes Leben aber nicht wirklich beeinflusst, solltest du die Entscheidung deines Freundes oder deiner Freundin respektieren – vorausgesetzt, du denkst, dein:e Freund:in würde dasselbe auch für dich tun. Ansonsten entsteht nämlich ein Ungleichgewicht. Zu guter Letzt solltest du unbedingt daran glauben können, dass er oder sie eigentlich doch noch das Richtige tun will. Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, ist es moralisch „richtig“, dich der Entscheidung deines Freundes oder deiner Freundin zu fügen – selbst wenn das bedeutet, dass du lügen musst oder dich zumindest mitschuldig machst, findet Koltonski. „Selbst wenn du dabei moralische Bedenken hast, ist das sein oder ihr Leben, seine oder ihre Beziehung. Er oder sie hat dabei mehr zu verlieren. Du solltest also tun, was er oder sie von dir will – nicht zwangsläufig das, was du in dem Moment als richtig empfindest.“