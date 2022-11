Ich liebe es, Fremde aus Spaß anzulügen

Holly sieht das ähnlich. Sie findet, wir sollten unsere Wortwahl dahingehend anpassen. „Ich finde, wenn es eine sinnlose Lüge ist, ist das okay. Wir bräuchten dafür einen neuen Begriff. Das ist ja mehr eine Schwindelei als eine Lüge. Eine sinnlose Lüge ist auch nicht in derselben Kategorie wie eine Notlüge. Um das mal klarzustellen: Ich befürworte keine Form von Lügen, die Konsequenzen haben. Ich finde aber, Lügen sind okay, wenn sie schlichtweg der Unterhaltung dienen und du vielleicht jemandem was vorflunkern willst, der oder die dir in einer Kneipe das Ohr abkaut. Ich ziehe daraus ja keinen Nutzen. Niemand lobt mich dafür oder so. Ich vertreibe mir bloß die Zeit.“