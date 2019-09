Wie ich es geschafft habe, meinen Körper zu lieben, seit ich keinen Sport mehr mache

Als ich mit dem Turnen aufhörte, hatte es jedes andere Mädchen in meiner Klasse schon größtenteils durch die Schützengräben der Pubertät geschafft—aber bei mir hatte sie noch nicht einmal begonnen. Ich hatte meine Periode noch nicht bekommen, meine Brust war so flach wie sie nur sein konnte und ich hatte keine Hüften. Ich war stolz darauf, was mein Körper leisten konnte, aber obwohl ich bald in die 10. Klasse kommen würde sah ich aus wie ein zehnjähriges Mädchen mit Waschbrettbauch. In diesem Jahr sagte ein ausgewachsenes Mean Girl (der ihre Pubertät übrigens auch keine großen Brüste beschert hatte) zu mir, dass ich schön sein könnte, würden ich und meine Brüste nur ein bisschen wachsen. Das war zwar nicht der Grund, warum ich das Turnen aufgab, aber ich war schon ein wenig neidisch auf die Mädchen in meinem Umfeld, die alle plötzlich wie Frauen aussahen.