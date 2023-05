Das Absetzen der Pille ist für mich keine Option, also lasst mich in Ruhe

Es ist 22:30 Uhr an einem Montagabend, als ich mich durch TikTok scrolle (und mir damit einen schlechten Schlaf quasi garantiere). Auf meiner For You Page tauchen die üblichen Videos auf: Matty Healy aus der Band The 1975 isst auf der Bühne rohes Fleisch; in pseudowissenschaftlichen Videos wird mir erklärt, wie ich meinen Reizdarm „heilen“ soll; und ein paar Swifties nehmen mich in die zweite Reihe eines Konzerts auf Taylor Swifts „Eras“-Tour mit.