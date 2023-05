Ich hatte eine 10-cm-Eierstockzyste, aber niemand glaubte mir

In einer perfekten Welt wäre diese Last nicht unsere, und es wäre auch kein Glück erforderlich, um von jemandem behandelt zu werden, der oder die ein Problem wie Eierstockzysten direkt erkennt und sofort behandelt. Die Anzeichen zu sehen, ist in Fällen wie meinem entscheidend. Wenn die Zyste früh genug entdeckt wird, stehen noch viel weniger invasive Behandlungsoptionen zur Auswahl als eine Not-OP (wie eine genaue Beobachtung, die Einnahme der Pille oder eine Schlüssellochoperation).