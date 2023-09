Deine Allergien sind außer Kontrolle? Vielleicht sind Mastzellen schuld

Nach drei anaphylaktischen Reaktionen innerhalb einer Woche wurde Amy schließlich stationär aufgenommen und daraufhin zwei Wochen lang mit einer Kombination aus Nebulisatoren, Steroiden und Antihistaminika behandelt, bevor sie entlassen und an eine Allergiefachklinik überwiesen wurde. Ohne erkennbaren Grund für diese lebensbedrohlichen Anfälle half das aber überhaupt nicht. „Niemand verstand wirklich, was mit mir los war, und in der Allergieklinik war es furchtbar“, erzählt Amy. „Ein Assistenzarzt meinte, ich hätte bloß eine Panikattacke und würde mir das alles nur einbilden . So nach dem Motto: ‚Es gibt keinen Grund dafür, warum das passiert, also lügst du offensichtlich.‘“