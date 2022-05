Unser verzweifelter Babywunsch hat unser Sexleben verändert

Mein Mann und ich haben schon seit 2014 Probleme mit der Fruchtbarkeit. Die IUI- und IVF-Behandlungen wirkten sich enorm negativ auf unser Sexleben aus. Bevor es losgeht, wird dir in der Klinik erzählt, dass du und dein:e Partner:in an bestimmten Tagen in deinem Zyklus Sex haben solltet, an anderen Tagen dafür nicht. Wenn du dann nicht in der Stimmung bist , wenn ihr Sex haben sollt – naja… Bei uns führte das zu einigen Streits. Während der ersten IUI-Behandlung kamen wir zum Beispiel eines Tages nach Hause, an dem wir Sex haben sollten, um dort festzustellen, dass jemand in unsere Wohnung eingebrochen war. Unsere Wohnung war das totale Chaos, aber alles, was ich denken konnte, war: Wir müssen JETZT Sex haben. Mein Mann hingegen wollte einfach nur alles sauber machen und uns wieder ein Gefühl der Sicherheit zurückgeben. Ich musste erst lernen, seine Bedürfnisse und Gefühle zu berücksichtigen, anstatt mich immer nur auf das ultimative Ziel zu konzentrieren. Ich wünschte mir so verzweifelt ein Baby , dass ich inzwischen alles probiert hätte. Ganz ehrlich: Wenn mir die Ärzt:innen gesagt hätten, ich sollte in einen Pool voller Pudding springen, hätte ich es sofort gemacht.