Penisse tragen eine große Last auf ihren Schultern. Historisch betrachtet schon immer ein Merkmal, das stark idealisiert wurde, wird der Penis in popkulturellen Kontexten oftmals als komisch dargestellt, während der Penis für Privatpersonen oft genug Grund für ernstzunehmende Auseinandersetzungen ist: Sexualität, Performance, Gesundheit, Potenz, Zeugungsfähigkeit, Ästhetik. Während sie in Pornofilmen oft aggressiv und fast schon als selbstständig agierender Akteur eingesetzt werden, ist der Penis tatsächlich ein sexuelles Körperteil. Allerdings ist ein Penis per se weder bedrohlich noch penetrant – und Männer nicht von ihren Penissen besessen.