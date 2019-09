Was du wissen solltest, bevor du dir Sommersprossen tätowieren lässt

Je älter wir werden, desto schwieriger wird es, auf andere zuckersüß zu wirken – außer vielleicht für die Person, mit der man schläft. Schön, edel, weise - all diese Eigenschaften treffen vielleicht auf dich zu. Aber die meisten von uns sehen nicht so süß aus, dass man uns in die Wangen kneifen will. (Außer dein Name lautet vielleicht Miranda Kerr.)