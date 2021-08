J’ai fait un traitement au laser du visage & voici ce qu’il faut savoir

Cependant, en plus des pores dilatés, je dois faire face à des signes de dommages causés par le soleil : des taches de rousseur et une légère pigmentation . Je me rends compte que ces choses ne dérangent pas tout le monde, mais elles me dérangent, et je suis réticente à prendre des mesures radicales. C'est alors qu'entrent en scène les lasers. Ils sont de plus en plus souvent présentés comme la meilleure option possible pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans des traitements anti-âge sans avoir recours à des injections ou à des techniques invasives. Je me suis donc rendue chez Skin Laundry. La clinique propose trois types de traitements au laser : Signature, Fractional et Ultra Duo. Tous ces traitements utilisent des lasers de qualité médicale pour rajeunir les cellules de votre peau, stimuler la production de collagène et améliorer le glow de la peau".